الإثنين 2026-05-11 03:55 م

الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية الكاملة مع سوريا

الإثنين، 11-05-2026 03:17 م
الوكيل الإخباري-  أعلن المجلس الأوروبي الاثنين أنه اعتمد قرارا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع سوريا.اضافة اعلان


وأضاف أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.

وقال المجلس الأوروبي في بيان إن القرار "يرسل إشارة سياسية واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي".
 
 


