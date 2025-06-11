الاتحاد الأوروبي يوافق على انضمام بلغاريا لمنطقة اليورو

وبحسب وكالة "يورونيوز" الأوروبية، قالت المفوضية في بيان اليوم، إن القرار جاء بناء على تقريرها حول (التقارب لعام 2025) والذي خلص إلى أن بلغاريا استوفت جميع المعايير الاقتصادية والقانونية المطلوبة للانضمام إلى منطقة اليورو، بما في ذلك استقرار الأسعار والوضع المالي العام وسعر الصرف وتوافق معدلات الفائدة طويلة الأجل، إضافة إلى توافق تشريعاتها الوطنية مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
وأضافت المفوضية، إن هذا التقييم الاقتصادي الإيجابي يعزز من مكانة بلغاريا على الصعيد الأوروبي، مشيرة إلى أن البنك المركزي الأوروبي نشر أيضا تقريرا متزامنا يدعم نتائج المفوضية.
وتقدمت بلغاريا في فبراير الماضي بطلب رسمي لإعداد تقرير خاص لتقييم جاهزيتها لاعتماد العملة الأوروبية تمهيدا لانضمامها مطلع العام المقبل.
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