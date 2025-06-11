الاتحاد الأوروبي يوافق على انضمام بلغاريا لمنطقة اليورو

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء موافقته على انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2026 لتصبح بذلك الدولة 1 التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة.

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وبحسب وكالة "يورونيوز" الأوروبية، قالت المفوضية في بيان اليوم، إن القرار جاء بناء على تقريرها حول (التقارب لعام 2025) والذي خلص إلى أن بلغاريا استوفت جميع المعايير الاقتصادية والقانونية المطلوبة للانضمام إلى منطقة اليورو، بما في ذلك استقرار الأسعار والوضع المالي العام وسعر الصرف وتوافق معدلات الفائدة طويلة الأجل، إضافة إلى توافق تشريعاتها الوطنية مع قوانين الاتحاد الأوروبي.



وأضافت المفوضية، إن هذا التقييم الاقتصادي الإيجابي يعزز من مكانة بلغاريا على الصعيد الأوروبي، مشيرة إلى أن البنك المركزي الأوروبي نشر أيضا تقريرا متزامنا يدعم نتائج المفوضية.