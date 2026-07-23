الخميس 2026-07-23 11:46 ص

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا

الاتحاد الأوروبي يبحث تقليص التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
الاتحاد الأوروبي
 
الخميس، 23-07-2026 11:40 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت دول الاتحاد الأوروبي الخميس، الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات، على ما أفاد دبلوماسيون.

اضافة اعلان


وكانت هذه الحزمة، وهي الحادية والعشرون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ الغزو الروسي عام 2022، تأخرت بسبب اعتراضات عديدة من دول أعضاء على بنود مختلفة مقترحة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأردن وأوزبكستان تعززان التعاون الزراعي بمذكرة تفاهم للبحث العلمي وتبادل الموارد الوراثية

أخبار محلية الأردن وأوزبكستان تعززان التعاون الزراعي بمذكرة تفاهم للبحث العلمي وتبادل الموارد الوراثية

الاتحاد الأوروبي يبحث تقليص التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا

دورية أمنية تابعة لإدارة الدوريات الخارجية

أخبار محلية الدوريات الخارجية تُحذر الموطنين

بيان عاجل صادر عن القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان عاجل صادر عن القوات المسلحة الأردنية

روبيو: أي اتفاق نووي مع السعودية سيشمل ضمانات

عربي ودولي روبيو: أي اتفاق نووي مع السعودية سيشمل ضمانات

روبيو: طهران ليست مستعدة للالتزام بأي اتفاق وستدفع الثمن

عربي ودولي روبيو: طهران ليست مستعدة للالتزام بأي اتفاق وستدفع الثمن

مبنى وزارة العمل

أخبار محلية 95 شكوى عمالية ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور خلال النصف الأول من 2026

شركة الغاز الحيوي الأردنية تحصل على ثلاث شهادات "آيزو" عالمية

أخبار محلية شركة الغاز الحيوي الأردنية تحصل على ثلاث شهادات "آيزو" عالمية



 
 






الأكثر مشاهدة

 