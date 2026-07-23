الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا

الوكيل الإخباري- أعلنت دول الاتحاد الأوروبي الخميس، الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات، على ما أفاد دبلوماسيون.

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