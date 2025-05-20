الثلاثاء 2025-05-20 01:42 م
 

الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا

علم الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
 
الثلاثاء، 20-05-2025 01:31 م

الوكيل الإخباري-   وافق الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الخميس الماضي أنه يدرس تخفيف العقوبات على سوريا بشكل أوسع؛ لمساعدتها في إعادة الإعمار.

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واقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف العقوبات عن سوريا، للسماح بتمويل عمل الوزارات المختصة في مجالات عدة من بينها إعادة الإعمار.

 
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