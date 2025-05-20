الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الخميس الماضي أنه يدرس تخفيف العقوبات على سوريا بشكل أوسع؛ لمساعدتها في إعادة الإعمار.
واقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف العقوبات عن سوريا، للسماح بتمويل عمل الوزارات المختصة في مجالات عدة من بينها إعادة الإعمار.
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