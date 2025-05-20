الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا

الوكيل الإخباري- وافق الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا.



وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الخميس الماضي أنه يدرس تخفيف العقوبات على سوريا بشكل أوسع؛ لمساعدتها في إعادة الإعمار.

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