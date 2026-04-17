الجمعة 2026-04-17 06:12 م

الاتحاد الدولي للنقل الجوي: إلغاء محتمل لرحلات في أوروبا بسبب نقص الوقود

الاتحاد الدولي للنقل الجوي: إلغاء محتمل لرحلات في أوروبا بسبب نقص الوقود
الجمعة، 17-04-2026 04:00 م
الوكيل الإخباري-   قال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش، الجمعة، إن أوروبا قد تبدأ في إلغاء رحلات اعتبارا من أواخر أيار بسبب نقص وقود الطائرات، مسلطا الضوء على مخاطر اضطراب موسم السفر الصيفي النشط.اضافة اعلان


وأضاف والش "إلى جانب بذل كل جهد ممكن لتأمين خطوط إمداد بديلة، من المهم أن يكون لدى السلطات خطط معلنة ومنسقة جيدا تحسبا لاحتمال الحاجة إلى تقنين الإمدادات".

وحذرت شركات الطيران الأوروبية من حدوث نقص في وقود الطائرات في غضون أسابيع نتيجة حرب إيران التي تسببت في إغلاق طريق الإمداد الرئيسي عبر مضيق هرمز. وتعد أوروبا على وجه الخصوص معرضة لهذا الخطر لزيادة اعتمادها على واردات وقود الطائرات إذ تستورد نحو 75% من إمداداتها من الشرق الأوسط.
 
 


