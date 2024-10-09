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الاحتلال: إصابة 38 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الأربعاء، 09-10-2024 11:42 م

الوكيل الإخباري-    كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن 38 من جنوده أصيبوا خلال الـ24 ساعة الماضية عند الحدود الشمالية مع لبنان.

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وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، أوضح جيش الاحتلال أنه منذ بداية العملية البرية قتل 11 جنديا وأصيب 168 عسكريا إسرائيليا.

 
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