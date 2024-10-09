الاحتلال: إصابة 38 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية

الوكيل الإخباري- كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن 38 من جنوده أصيبوا خلال الـ24 ساعة الماضية عند الحدود الشمالية مع لبنان.

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