الاحتلال: إصابة 38 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، أوضح جيش الاحتلال أنه منذ بداية العملية البرية قتل 11 جنديا وأصيب 168 عسكريا إسرائيليا.
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