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الاحتلال: اعترضنا 3 مسيرات قادمة من الشرق

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 09-01-2025 11:15 م
الوكيل الإخباري-   قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض للمرة الثالثة خلال ساعة مسيرة قبالة سواحل بات يام.اضافة اعلان


من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض في الساعة الأخيرة 3 مسيرات أطلقت من الشرق.
 
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