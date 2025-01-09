الاحتلال: اعترضنا 3 مسيرات قادمة من الشرق

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض في الساعة الأخيرة 3 مسيرات أطلقت من الشرق.
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