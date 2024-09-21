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الاحتلال : اغتلنا إلى جانب إبراهيم عقيل 15 مسلحا من حزب الله

حزب الله
حزب الله
السبت، 21-09-2024 04:38 م

الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال إنه اغتال إلى جانب القيادي المهم في حزب الله إبراهيم عقيل 15 مسلحا من الحزب.

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وبحسب الجيش فان من "بينهم قادة كبار في قوة الرضوان".

 
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عربي ودولي الاحتلال : اغتلنا إلى جانب إبراهيم عقيل 15 مسلحا من حزب الله

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