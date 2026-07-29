الاحتلال الإسرائيلي: ضبط عشرات الأسلحة لـ"حزب الله" في المنطقة الأمنية جنوب لبنان

11:00 ص

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات الفرقة 91 عثرت خلال الأيام الأخيرة على عشرات القطع من الأسلحة والذخائر التابعة لـ"حزب الله"، وذلك في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. اضافة اعلان





وحسب بيان جيش الاحتلال، فإنه خلال الأيام الماضية، عثر مقاتلو الألوية 401 و4 و300 على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات الحربية، شملت بنادق كلاشنيكوف، وقذائف صاروخية من نوع RPG، وعبوات ناسفة، وقنابل يدوية، ومخازن ذخيرة تحتوي على ذخائر متنوعة، إلى جانب معدات قتالية إضافية كانت مخبأة في المنطقة، في عملية تهدف إلى تقويض قدرات حزب الله العسكرية ومنع استخدام هذه الأسلحة في هجمات مستقبلية ضد قوات الاحتلال أو المستوطنات القريبة.



كما رصدت قوات وحدة جمع المعلومات "شاهف" (869) مشتبهًا به في منطقة رأس البياضة، حيث اقترب من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل شكّل تهديدًا مباشرًا لها، وأطلقت قوات اللواء 55 طلقات تحذيرية بهدف إبعاده، غير أنه واصل الاقتراب ولم يستجب للنداءات، مما دفع القوات إلى إطلاق النار باتجاهه لإزالة التهديد.







