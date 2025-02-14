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الاحتلال الإسرائيلي يخرق مجددا اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 14-02-2025 09:48 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت تقارير إعلامية أن الطيران الإسرائيلي شن أمس الخميس غارتين على منطقتين في جنوب لبنان، في خرقين جديدين لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.اضافة اعلان


وقالت وكالة أنباء لبنان الرسمية إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن "غارة جوية بين بلدتي دير سريان ويحمر الشقيف في قضاء النبطية وعلى دفعتين".

وأضافت الوكالة أن "الطيران الإسرائيلي شن غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي ياطر وزبقين في قضاء مدينة صور".
 
gnews

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