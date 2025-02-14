الاحتلال الإسرائيلي يخرق مجددا اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وقالت وكالة أنباء لبنان الرسمية إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن "غارة جوية بين بلدتي دير سريان ويحمر الشقيف في قضاء النبطية وعلى دفعتين".
وأضافت الوكالة أن "الطيران الإسرائيلي شن غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي ياطر وزبقين في قضاء مدينة صور".
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