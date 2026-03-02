الاحتلال الإسرائيلي يدرس اجتياح لبنان برياً

11:24 ص

الوكيل الإخباري- في تصعيد لافت ينذر باتساع رقعة المواجهة في المنطقة، أعلنت إسرائيل أنها تدرس خيار تنفيذ اجتياح بري داخل لبنان، في وقت تواصل فيه غاراتها الجوية على أهداف داخل إيران، بالتوازي مع استدعاء واسع لقوات الاحتياط.





وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن تل أبيب “سبق أن حذّرت حزب الله من أنه سيدفع ثمناً باهظاً”، مؤكداً أن القيادة العسكرية “تبحث خيار تنفيذ عملية برية داخل لبنان”، وأن “الحملة ستستمر مهما تطلب الأمر”. وأضاف أن الجيش استدعى نحو 100 ألف عنصر من قوات الاحتياط، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية “ستبذل كل ما في وسعها لحماية سكان مناطق الشمال”.



في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو يواصل شن غارات في أنحاء إيران، مستهدفاً ما وصفها بمنصات إطلاق صواريخ إيرانية. ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر غير المسبوق بين إسرائيل وطهران، بعد تبادل هجمات مباشرة وغير مباشرة خلال الأشهر الماضية، ما يثير مخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة.



ونقل موقع “والا” الإسرائيلي عن مصادر أن وحدات من شعبة الاستخبارات بدأت بتجنيد قوات احتياط إضافية، استعداداً لاحتمال اتساع رقعة الحرب، في مؤشر على أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتعامل مع السيناريوهات المقبلة على أنها قد تتجاوز حدود الجبهة اللبنانية.



ميدانياً، أفيد بشن غارات إسرائيلية على محيط بلدات بيوت السياد والسماعية والمنصوري جنوبي لبنان، وهي مناطق تقع ضمن نطاق التماس التقليدي بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. وتشهد الحدود الجنوبية للبنان توتراً متصاعداً منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، مع تبادل يومي للقصف بين الطرفين.





