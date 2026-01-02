الجمعة 2026-01-02 02:59 م

الاحتلال الإسرائيلي يشن أكثر من 16 غارة على قرى في جنوب لبنان

الخارجية اللبنانية تناشد المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان
لبنان
الجمعة، 02-01-2026 02:14 م

الوكيل الإخباري-  شن  الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 16 غارة على قرى في جنوب لبنان.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على مرتفعات جبل الريحان، كما حلقت طائرتان تابعتان للاحتلال فوق مدينة بعلبك وقرى المنطقة على علو منخفض.

 
 


