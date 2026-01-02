الاحتلال الإسرائيلي يشن أكثر من 16 غارة على قرى في جنوب لبنان

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على مرتفعات جبل الريحان، كما حلقت طائرتان تابعتان للاحتلال فوق مدينة بعلبك وقرى المنطقة على علو منخفض.
