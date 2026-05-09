السبت 2026-05-09 11:38 ص

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء 9 قرى جنوب لبنان
السبت، 09-05-2026 10:01 ص
الوكيل الإخباري-   أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إنذارا بإخلاء عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان بصورة فورية تمهيدا لتوجيه ضربات محتملة رغم سريان هدنة مع حزب الله حاليا في لبنان.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على إكس إنه "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف اطلاق النار، يضطر الجيش إلى العمل ضده بقوة"، طالبا من سكان تسع قرى وبلدات إخلاءها "فورا" والابتعاد عنها "لمسافة لا تقل عن ألف متر إلى الأراضي المفتوحة".
 
 


