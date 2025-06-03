الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

وقال جيش الاحتلال "إثر إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة من إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الإسرائيلي يقول إن مقذوفين أطلقا من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة
-
البرلمان العربي يهنئ البحرين فوزها بعضوية مجلس الأمن الدولي
-
كسوة الكعبة.. خيوط من ذهب وحرير بمواصفات وجودة لا تتأثر بالظواهر الجوية
-
الداخلية السعودية: الترحيل والمنع 10 سنوات لمخالفي تعليمات الحج
-
مدير مكتب زيلينسكي يزور واشنطن لإجراء محادثات بشأن الدعم العسكري
-
محمد بن راشد يوجه رسالة لـ 19 مليون طالب مصري
-
بيسكوف يعلق على مزاعم سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية
-
رسالة هامة من مصر لجميع مواطنيها في دول العالم