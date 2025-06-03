الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

10:39 م

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الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض مساء الثلاثاء صاروخًا أُطلق من اليمن، وذلك بالتزامن مع سماع سلسلة انفجارات في أجواء القدس. اضافة اعلان





وقال جيش الاحتلال "إثر إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة من إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".