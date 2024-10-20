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الاحتلال الإسرائيلي يقصف الضاحية الجنوبية ببيروت

جانب من قصف الاحتلال على بيروت
جانب من قصف الاحتلال على بيروت
الأحد، 20-10-2024 07:03 ص

الوكيل الإخباري - أفاد مراسل الجزيرة بأن الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي قصف الضاحية الجنوبية في بيروت.

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وكان جيش الاحتلال قد أصدر إنذارا بإخلاء عدة مبان في حارة حريك ومنطقة حدث بيروت في الضاحية الجنوبية.

 
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