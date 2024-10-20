الاحتلال الإسرائيلي يقصف الضاحية الجنوبية ببيروت

وكان جيش الاحتلال قد أصدر إنذارا بإخلاء عدة مبان في حارة حريك ومنطقة حدث بيروت في الضاحية الجنوبية.
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