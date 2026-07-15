الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف في بلدات جنوبي لبنان

الوكيل الإخباري- نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، عمليات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل في بلدة بيت ياحون - قضاء بنت جبيل، وجرفت الطرق المؤدية من بنت جبيل إلى بلدة مارون الرأس الحدودية، ونفذت تفجيرا ضخما في الحي الشرقي من بلدة الخيام، جنوبي لبنان.

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