الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف في بلدات جنوبي لبنان

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية فإنّ قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه عدد من السكان الذين حاولوا تفقد البساتين المجاورة لبلدتي مجدل زون والمنصوري.
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