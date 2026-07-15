الأربعاء 2026-07-15 11:07 ص

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف في بلدات جنوبي لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
 
الأربعاء، 15-07-2026 10:25 ص

الوكيل الإخباري-   نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، عمليات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل في بلدة بيت ياحون - قضاء بنت جبيل، وجرفت الطرق المؤدية من بنت جبيل إلى بلدة مارون الرأس الحدودية، ونفذت تفجيرا ضخما في الحي الشرقي من بلدة الخيام، جنوبي لبنان.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية فإنّ قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه عدد من السكان الذين حاولوا تفقد البساتين المجاورة لبلدتي مجدل زون والمنصوري.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أعربت مصر، الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع داخل أراضي الأردن والكويت والبحرين، واعتبرتها انتهاكا لسيادة الدول الثلاث وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا من ش

عربي ودولي مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين

"البوتاس العربية" تعزز موثوقية منظومة توليد الطاقة بتوقيع عقد صيانة طويل الأجل مع شركة مصر للصيانة "صان مصر"

أخبار الشركات "البوتاس العربية" تعزز موثوقية منظومة توليد الطاقة بتوقيع عقد صيانة طويل الأجل مع شركة مصر للصيانة "صان مصر"

وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية الاتصال الحكومي تنشر أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم العمل المهني

علم إيران

عربي ودولي ضربات أميركية جديدة على بوشهر الإيرانية

البنك الأردني الكويتي يصدر ثاني سند أخضر بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز التمويل المستدام في الأردن

أخبار الشركات البنك الأردني الكويتي يصدر ثاني سند أخضر بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز التمويل المستدام في الأردن

علم الكويت.

عربي ودولي الكويت تعلن السيطرة على حريق دون تسجيل إصابات إثر هجوم إيراني

جنوب لبنان

عربي ودولي الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف في بلدات جنوبي لبنان

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن الأربعاء



 
 






الأكثر مشاهدة

 