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الاحتلال الإسرائيلي يهدد باستهداف سيارات الإسعاف في لبنان

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 12-10-2024 01:20 م
الوكيل الإخباري-  هدد الجيش الإسرائيلي باستهداف سيارات الإسعاف في جنوب لبنان بدعوى "استخدامها في نقل مسلحي "حزب الله". اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة "إكس": "كشف جيش الدفاع مؤخرا أن عناصر من حزب الله يستخدمون سيارات الإسعاف لنقل مخربين وأسلحة، لذا نحذر من استمرار هذه الظاهرة".

وأضاف: "ندعو الفرق الطبية إلى تجنب التعامل مع عناصر حزب الله وعدم التعاون معهم. جيش الدفاع يؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين، بغض النظر عن نوعها".

من جهتها، أعلنت وحدة مواجهة الأزمات في لبنان مقتل 60 شخصا وإصابة 168 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة، وبلوغ حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية خلال عام 2229 قتيلا، و10380 مصابا.

روسيا اليوم
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