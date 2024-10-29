 
الثلاثاء 2024-10-29 11:20 ص
 

الاحتلال: المسيرة التي سقطت في عسقلان أطلقت من العراق

لحظة انفجار المسيرة العراقية في عسقلان
لحظة انفجار المسيرة العراقية في عسقلان
الثلاثاء، 29-10-2024 09:50 ص
الوكيل الإخباري-  قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الطائرة المسيرة التي سقطت في عسقلان أطلقت من العراق.اضافة اعلان


ومنذ أشهر، تشن فصائل عراقية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق -التي تضم فصائل عدة أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء- ضرب عدد من الأهداف الإسرائيلية الحيوية على امتداد رقعة واسعة من الجولان وحيفا شمالا إلى إيلات جنوبا.

وكالات
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي لبنان: 63 شهيدا وعشرات الجرحى في عدوان الاحتلال على بعلبك

جانب من الاعتداءات

أخبار محلية ضبط اعتداءات على نبعة مياه في جرش وتوقيف سائق صهريج مخالف

ك

أخبار الشركات البنك العربي يجدد تعاونه الاستراتيجي مع مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية

تعبيرية

اقتصاد محلي "الانجليزية والرشادية".. تعرف على سعر ليرة الذهب في الأردن

تعبيرية

أخبار محلية أسعار الخضار في السوق المركزي الثلاثاء

ا

عربي ودولي الإعلام العبري يتحدث عن بنود اتفاق لإنهاء الحرب مع لبنان

غواصة - صورة تعبيرية

عربي ودولي الصين تعلن العثور على أجهزة تجسس في أعماق البحر

تعبيرية

خاص بالوكيل نقيب الباصات: لجنة مشتركة لبحث تعديل أجور النقل



 


الأكثر مشاهدة