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الاحتلال: حزب الله يستخدم تقنيات جديدة لزيادة فعالية صواريخه

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الأحد، 20-10-2024 06:19 م
الوكيل الإخباري-   أفادت تحقيقات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حزب الله اللبناني، أضاف كرات حديدية إلى الصواريخ التي أطلقها مؤخراً.اضافة اعلان


وبحسب التحقيقات أن هذه الكرات تنطلق بقوة كبيرة وتستطيع الوصول لمسافات بعيدة بعد انفجار الصاروخ، مما يتسبب بمزيد من القتلى والإصابات.
 
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