الاحتلال: حزب الله يستخدم تقنيات جديدة لزيادة فعالية صواريخه

وبحسب التحقيقات أن هذه الكرات تنطلق بقوة كبيرة وتستطيع الوصول لمسافات بعيدة بعد انفجار الصاروخ، مما يتسبب بمزيد من القتلى والإصابات.
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