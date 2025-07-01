الاحتلال: رصد إطلاق صاروخ من اليمن

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الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وإنه يتعامل معه. اضافة اعلان





من جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى والقدس ووسط إسرائيل.