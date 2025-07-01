الثلاثاء 2025-07-01 08:46 م
 

الاحتلال: رصد إطلاق صاروخ من اليمن

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 08:42 م
الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وإنه يتعامل معه.اضافة اعلان


من جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى والقدس ووسط إسرائيل.
 
gnews

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