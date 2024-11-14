الاحتلال يأمر سكان مبان في الضاحية الجنوبية بالإخلاء

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الوكيل الإخباري- أمر جيش الاحتلال سكان مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء، في ظل تكثيف قصف المنطقة منذ أمس الأربعاء. اضافة اعلان





وقال الناطق باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي : عاجل .. إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الغبيري .



واضاف : أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب .. من أجل سلامتكم.