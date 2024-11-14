 
الخميس 2024-11-14 06:23 م
 

الاحتلال يأمر سكان مبان في الضاحية الجنوبية بالإخلاء

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال
الخميس، 14-11-2024 06:01 م
الوكيل الإخباري-   أمر جيش الاحتلال سكان مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء، في ظل تكثيف قصف المنطقة منذ أمس الأربعاء.اضافة اعلان


وقال الناطق باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي  : عاجل .. إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الغبيري .

واضاف  : أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب .. من أجل سلامتكم.
 
gnews

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