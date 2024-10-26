 
السبت 2024-10-26 10:58 ص
 

الاحتلال يتسبب بانفجارات ذات أثر زلزالي جنوب لبنان

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 26-10-2024 08:48 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت تنفيذ قواته لعمليات في جنوب لبنان أدت إلى انفجارات، بعد دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمالي إسرائيل.اضافة اعلان


وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "لا خوف من وقوع حدث أمني"، وفق تعبيره، بعد تردد أصوات الانفجارات شمالي إسرائيل.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قوات الجيش الإسرائيلي قامت بعمليات تفخيخ وتفجير واسعة في بلدتي ديرسريان والعديسة جنوبي البلاد.

وأضافت أن التفجيرات التي قام بها الجنود الإسرائيليون سببت ارتجاجات في الأرض شعر بها سكان البلدات المجاورة وظنوا أنها هزة أرضية.

وقبل ذلك بساعات، أعلن حزب الله أنه قصف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

الجزيرة
 
gnews

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