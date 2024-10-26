الاحتلال يتسبب بانفجارات ذات أثر زلزالي جنوب لبنان

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "لا خوف من وقوع حدث أمني"، وفق تعبيره، بعد تردد أصوات الانفجارات شمالي إسرائيل.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قوات الجيش الإسرائيلي قامت بعمليات تفخيخ وتفجير واسعة في بلدتي ديرسريان والعديسة جنوبي البلاد.
وأضافت أن التفجيرات التي قام بها الجنود الإسرائيليون سببت ارتجاجات في الأرض شعر بها سكان البلدات المجاورة وظنوا أنها هزة أرضية.
وقبل ذلك بساعات، أعلن حزب الله أنه قصف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
الناخبون بجورجيا يدلون بأصواتهم في انتخابات برلمانية
-
بيونغ يانغ: واشنطن المسؤول الأول عن التصعيد في شبه الجزيرة الكورية
-
الاحتلال يعترض مسيرة أطلقت من لبنان تجاه الجليل الأعلى
-
تزويد القوات الخاصة الروسية بقناصة جديدة
-
البرهان: لا تسامح مع انتهاكات الدعم السريع بالسودان
-
نيويورك تايمز: الضربة الإسرائيلية شملت بطاريات دفاع جوي ورادارات بسوريا والعراق
-
مسيرة من العراق تصيب هدفاً في عكا المحتلة
-
السعودية: ندين ونستنكر الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له إيران