الاحتلال يجدد قصف عدة بلدات في جنوب لبنان

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات استهدفت جبل الريحان وبلدة كفر كلا، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات دير ميماس، وكفر شوبا، والوزاني، تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي وخرق جدار الصوت وصولاً للعاصمة بيروت.
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