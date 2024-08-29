الاحتلال يجدد قصف عدة بلدات في جنوب لبنان

03:51 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/701266 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قصفها على عدة بلدات جنوب لبنان. اضافة اعلان





وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات استهدفت جبل الريحان وبلدة كفر كلا، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات دير ميماس، وكفر شوبا، والوزاني، تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي وخرق جدار الصوت وصولاً للعاصمة بيروت.