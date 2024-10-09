الاحتلال يحاصر شمال قطاع غزة ويجبر المواطنين على النزوح قسرا

الوكيل الإخباري- تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال قطاع غزة من جميع الجهات، في ظل قصف مدفعي وجوي مكثف ونسف منازل الفلسطينيين، وذلك في اليوم الرابع من توغله البري. اضافة اعلان





وأفادت تقارير صحفية، بأن جيش الاحتلال فرض حصارا على جباليا، وبلدتي بيت حانون، وبيت لاهيا، ويطلق النار على كل من يتحرك، بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي يستهدف منازل، وشوارع، ومنشآت، واجبار الفلسطينيين قسرا على النزوح نحو جنوب القطاع.



وتنتشر طائرات "كواد كابتر" في الشوارع شمال القطاع، وتطلق النار على أي جسم يتحرك، بينما يتمركز قناصة الاحتلال على بنايات مرتفعة، وسط تجريف واسعة في شوارع ومناطق بمخيم جباليا ومحيطه.



وكثف جيش الاحتلال غاراته خلال الساعات الماضية بمحيط مستشفيي كمال عدوان والإندونيسي والعودة شمال القطاع، ويقوم بعملية نسف لمنازل وممتلكات الفلسطينيين.



ونقلا عن شهود عيان، يمنع الجيش دخول الطعام والشراب والدواء إلى المناطق الشمالية، مما يفاقم الوضع الإنساني، الذي خلفته حرب الإبادة.



وأوضحوا أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين محاصرين بمنازلهم، دون طعام ومياه، ويخشون الخروج، خشية إطلاق النار عليهم.



وكالات

