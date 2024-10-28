الاحتلال يسارع للاستحواذ على نظام "الدرع الضوئي" لمواجهة تهديد المسيّرات

ووقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية عقدا بقيمة 2 مليار شيكل (530 مليون دولار) مع شركتين دفاعيتين إسرائيليتين كبيرتين لإنتاج مكونات لنظام "الدرع الضوئي".
وجاء في بيان الدفاع الإسرائيلية: "يهدف العقد إلى توسيع كبير في إنتاج المعدات لنظام الاعتراض الليزري "الدرع الضوئي" مع المطور الرئيسي له، شركة رافائيل، ومع شركة إلبيت سيستمز".
يشار إلى أنه جرى تصميم النظام الدفاعي المذكور للاشتباك بسرعة وفعالية مع مجموعة واسعة من التهديدات وتحييدها على مسافات تتراوح من مئات الأمتار إلى عدة كيلومترات.
ويستخدم النظام شعاع ليزر من الألياف باستطاعة 100 كيلوواط، ويحمل كمية غير محدودة من الذخيرة، كما أنه أقل كلفة في الصيانة وفي تكلفة كل قذيفة مقارنة بإطلاق الصواريخ الاعتراضية المعروفة.
روسيا اليوم
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