الاحتلال يسارع للاستحواذ على نظام "الدرع الضوئي" لمواجهة تهديد المسيّرات

الوكيل الإخباري- يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي للاستحواذ على نظام الدفاع الصاروخي الليزري "الدرع الضوئي" لوضعه في الخدمة خلال عام واحد ومواجهة تهديد المسيّرات.

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