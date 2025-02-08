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الاحتلال يشن حملة مداهمات على منازل ذوي أسرى سيفرج عنهم بالدفعة الخامسة

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 08-02-2025 09:57 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مكتب إعلام الأسرى بمداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل عدد من ذوي الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم اليوم السبت ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى في صفقة "طوفان الأحرار".اضافة اعلان


وأشار البيان إلى أن حملة المداهمات اليوم السبت شملت منازل الأسرى في مختلف مدن وقرى محافظات الضفة الغربية والقدس.

ووفقا للبيان فقد عمدت القوات الإسرائيلية خلال المداهمات إلى تخريب محتويات المنازل.

 
gnews

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