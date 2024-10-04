الاحتلال يشن غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مناطق ضاحية بيروت الجنوبية منذ أيام، بالتزامن مع إعلان إسرائيل بدء العملية العسكرية البرية في جنوب لبنان.
وبحسب القناة العبرية الـ 14 فإنّ هاشم صفي الدين المرجح ان يخلف حسن نصر الله بمنصب أمين حزب الله اللبناني هو المستهدف من الهجوم على بيروت.
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