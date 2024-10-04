الاحتلال يشن غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية

01:00 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/705187 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- جدد الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت. اضافة اعلان





وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مناطق ضاحية بيروت الجنوبية منذ أيام، بالتزامن مع إعلان إسرائيل بدء العملية العسكرية البرية في جنوب لبنان.



وبحسب القناة العبرية الـ 14 فإنّ هاشم صفي الدين المرجح ان يخلف حسن نصر الله بمنصب أمين حزب الله اللبناني هو المستهدف من الهجوم على بيروت.