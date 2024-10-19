الاحتلال يصدر انذارا بالإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت

الوكيل الإخباري- وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إنذارًا لسكان عدد من المباني في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت لإخلائها.

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وكتب الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في الخريطتين والواقعة في حارة حريك".



وأضاف أدرعي : "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل ضدها الجيش على مدى الزمني القريب".



وتابع: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم، عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".



وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت، السبت، باستشهاد شخصين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جونية شمالي بيروت، في أول هجوم للقوات الإسرائيلية على المنطقة."