 
الأربعاء 2024-10-09 06:58 م
 

الاحتلال يضع السيستاني والحوثي ضمن قائمة الاغتيالات

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال
الأربعاء، 09-10-2024 05:26 م
الوكيل الإخباري-   نشرت القناة الـ14 الإسرائيلية صورة للمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني باعتباره أحد أهداف خطط الاغتيال الإسرائيلية.اضافة اعلان


وظهرت صورة السيستاني إلى جانب صور لزعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي، ونعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، والمرشد الإيراني علي خامنئي.
 
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