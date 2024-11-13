الاحتلال يطالب اللبنانيين بإخلاء حارة حريك

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الوكيل الإخباري- أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء إنذارات بالإخلاء لسكان عدد من المباني في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. اضافة اعلان





جاء في التحذير الذي نشره المتحدث باسم جيش الكيان افيخاي ادرعي : إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له في منطقة حارة حريك ، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب ، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.