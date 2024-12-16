 
الإثنين 2024-12-16 09:07 م
 

الاحتلال يعترض صاروخا من اليمن

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 16-12-2024 07:17 م
الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل وصوله إلى المجال الإسرائيلي الجوي.اضافة اعلان


ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن هناك استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات قاضية ضد الحوثيين في اليمن.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي إثر إطلاق الصاروخ.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين سلطات الاحتلال الإسرائيلية تهدم 14 منزلا ومنشآت في بلدات بالقدس

ارشيفية

فلسطين صحة غزة تحذر من تدهور الأوضاع في مستشفيات القطاع

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الجريدة الرسمية: إحالة الناصر إلى التقاعد

طهران

عربي ودولي طهران تمدد إغلاق المدارس والدوائر العامة غدا

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم قريتين بنابلس

ارشيفية

أخبار محلية إنشاء 3 مراكز صحية جديدة في عجلون العام المقبل

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية نظام جديد يمنع وقوف بائعي القهوة خارج المحل والتوصيل للمركبات



 




الأكثر مشاهدة