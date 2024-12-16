الاحتلال يعترض صاروخا من اليمن

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن هناك استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات قاضية ضد الحوثيين في اليمن.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي إثر إطلاق الصاروخ.
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