الاحتلال يعترض صاروخا من اليمن

07:17 م

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الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل وصوله إلى المجال الإسرائيلي الجوي. اضافة اعلان





ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن هناك استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات قاضية ضد الحوثيين في اليمن.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي إثر إطلاق الصاروخ.