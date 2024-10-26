 
السبت 2024-10-26 10:58 ص
 

الاحتلال يعترض مسيرة أطلقت من لبنان تجاه الجليل الأعلى

مسيرة لحزب الله
مسيرة لحزب الله
السبت، 26-10-2024 09:42 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان تجاه منطقة الجليل الأعلى شمالا.اضافة اعلان


وقال في بيان نشره على منصة إكس، إنه "عقب الإنذارات التي تم تفعيلها عند الساعة 08:39 – 08:41 (05:39-05:41 ت.غ) في منطقة الجليل الأعلى، اعترض سلاح الجو طائرة مسيرة أطلقت من لبنان".

وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صفارات الإنذار في كريات شمونة والمطلة وكفار غلعادي ومعيان باروخ وتل حاي وكفار يوفال بمنطقة الجليل الأعلى للتحذير من تسلل طائرات مسيرة.

الأناضول
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي الناخبون بجورجيا يدلون بأصواتهم في انتخابات برلمانية

الاستاذ التربوي الراحل حسين الحلايبة

أخبار محلية الحزن يخيم على الوسط التربوي برحيل الحلايبة والجراح

تعبيرية

خاص بالوكيل الصناعة والتجارة: المخزون الغذائي في الأردن آمن

وزارة النقل

خاص بالوكيل بعد تلويحهم بالاعتصام .. وزيرة النقل تجتمع بمشغلي النقل العام الاحد

استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال عددا من المنازل في جباليا النزلة

فلسطين 3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال جباليا بغزة

رئيس كوريا الشمالية

عربي ودولي بيونغ يانغ: واشنطن المسؤول الأول عن التصعيد في شبه الجزيرة الكورية

منظمة الأمم المتحدة "يونيسف"

فلسطين "اليونيسيف": الإجلاء الطبي من غزة يتراجع إلى 22 طفلا شهريا

مسيرة لحزب الله

عربي ودولي الاحتلال يعترض مسيرة أطلقت من لبنان تجاه الجليل الأعلى



 


الأكثر مشاهدة