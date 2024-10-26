الاحتلال يعترض مسيرة أطلقت من لبنان تجاه الجليل الأعلى

وقال في بيان نشره على منصة إكس، إنه "عقب الإنذارات التي تم تفعيلها عند الساعة 08:39 – 08:41 (05:39-05:41 ت.غ) في منطقة الجليل الأعلى، اعترض سلاح الجو طائرة مسيرة أطلقت من لبنان".
وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صفارات الإنذار في كريات شمونة والمطلة وكفار غلعادي ومعيان باروخ وتل حاي وكفار يوفال بمنطقة الجليل الأعلى للتحذير من تسلل طائرات مسيرة.
الأناضول
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