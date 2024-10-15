الاحتلال يعترض مسيّرة قبل دخولها الأراضي المحتلة

11:55 م

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الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه اعترض طائرة مسيّرة اقتربت من الجهة الشرقية، مضيفاً أنه تم اعتراضها قبل دخولها إلى البلاد، وفقاً لوكالة «رويترز». اضافة اعلان





واستعانت الحكومة الإسرائيلية بقطاعها لصناعة الدفاع لتعزيز قدرة الجيش على اعتراض الطائرات المسيّرة التي تطلقها إيران أو جماعة «حزب الله» اللبنانية.