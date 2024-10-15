الاحتلال يعترض مسيّرة قبل دخولها الأراضي المحتلة

واستعانت الحكومة الإسرائيلية بقطاعها لصناعة الدفاع لتعزيز قدرة الجيش على اعتراض الطائرات المسيّرة التي تطلقها إيران أو جماعة «حزب الله» اللبنانية.
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