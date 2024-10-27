الاحتلال يعترف بمقتل 4 من ضباطه في معارك جنوبي لبنان

ويستمر حزب الله في إيقاع الخسائر المادية والمعنوية بجيش الاحتلال منذ أن نفذ الجيش عملية توغل برية لا زالت تكبده الخسائر على يد المقاومين في لبنان .
-
أخبار متعلقة
-
البلغاريون ينتخبون برلمانهم السابع اليوم
-
اليابان تصوت على مصير حكومة إيشيبا
-
الدفاعات الروسية تسقط 51 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
-
إيران تكشف المسافة التي أطلقت إسرائيل منها صواريخها في الهجوم الأخير
-
مطالبات بوقف الحرب خلال خطاب انتخابي لـ"هاريس" في ميشيغان
-
تقارير غربية: قوات زيلينسكي كقوات هتلر شتاء 1945
-
"المقاومة في العراق" تعلن ضرب هدف إسرائيلي في الجولان
-
زوجة أوباما تشارك في أولى فعاليات دعم هاريس