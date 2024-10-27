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الاحتلال يعترف بمقتل 4 من ضباطه في معارك جنوبي لبنان

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 27-10-2024 12:16 م
الوكيل الإخباري- أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 4 ضباط في المعارك الدائرة جنوب لبنان.اضافة اعلان


ويستمر حزب الله في إيقاع الخسائر المادية والمعنوية بجيش الاحتلال منذ أن نفذ الجيش عملية توغل برية لا زالت تكبده الخسائر على يد المقاومين في لبنان .

 
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