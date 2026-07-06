الاحتلال يعتقل عشرات المستوطنين بعد أن حاولوا عبور الحدود نحو سوريا

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الوكيل الإخباري- أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، باعتقال عدد من الإسرائيليين الذين حاولوا عبور الحدود إلى الأراضي السورية. اضافة اعلان





وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "في وقت سابق من اليوم، حاول عشرات الإسرائيليين عبور الحدود إلى الأراضي السورية. هرعت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الموقع، ومنعت المستوطنين من العبور، واعتقلتهم".



وأضاف البيان أنه "تم تسليم المستوطنين المعتقلين إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات القانونية".



وأدان البيان بشدة "محاولتهم العبور"، مؤكداً أن "هذا حادث خطير يُعد جريمة جنائية تُعرّض قوات الجيش الإسرائيلي والمدنيين للخطر".



وكانت إسرائيل قد أعادت مستوطنين إسرائيليين كانوا قد عبروا الحدود باتجاه الأراضي السورية، في حادث وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه "خطير".



ووقتها أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 10 مستوطنين إسرائيليين عبروا الحدود إلى داخل الأراضي السورية، قبل أن تعيدهم قوة تابعة للجيش كانت متمركزة في المنطقة وتقوم باعتقالهم.



وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المتسللين ذهبوا إلى سوريا للترويج لإقامة مستوطنات هناك.



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" آنذاك بأن هذه هي المرة الرابعة خلال اليوم الماضي التي يحاول فيها ناشطون من جماعة "رواد حبشان" عبور الحدود.



وتُعد "رواد حبشان" إحدى الجماعات التي تسعى إلى إنشاء مستوطنات يهودية داخل سوريا.



وقبل عدة أسابيع، تجمع نحو 40 مدنياً إسرائيلياً في هضبة الجولان وحاولوا التسلل عبر الحدود السورية.



ونجح المستوطنون التابعون لجماعة "رواد حبشان" في التوغل بضع مئات الأمتار داخل الأراضي السورية قبل أن يُلقي الجيش القبض عليهم ويسلمهم إلى الشرطة الإسرائيلية لاستجوابهم.





