الخميس 2025-06-12 03:08 م
 

الاحتلال يعلن اختطاف عناصر من حماس من داخل سوريا

أسلحة صادرها الجيش الإسرائيلي خلال العملية
أسلحة صادرها الجيش الإسرائيلي خلال العملية
 
الخميس، 12-06-2025 12:06 م
الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن عناصره اختطفوا الليلة الماضية أعضاء من حركة حماس خلال عملية في منطقة بيت جن بجنوب سوريا، ونقلوهم إلى داخل إسرائيل.اضافة اعلان


وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على حسابه في "إكس" يقول إن "مقاتلين من لواء الإسكندروني نفذوا عملية الليلة الماضية لاعتقال إرهابيين من حماس كانوا ينشطون في منطقة بيت جن جنوب سوريا".

وأوضح بيان أصدره الجيش الإسرائيلي أن المعتقلين كانوا يخططون لشن هجمات على مدنيين وعسكريين إسرائيليين داخل سوريا.

وأضاف المصدر ذاته أن العملية تمت بناءً على "معلومات استخباراتية جُمعت خلال الأسابيع الأخيرة ضد الإرهابيين الذين كانوا يحاولون الترويج للعديد من المؤامرات الإرهابية ضد إسرائيل وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأكد أنه تم نقل المعتقلين إلى داخل إسرائيل لمزيد من التحقيق من قبل الوحدة 504.

وقال إن الجنود الإسرائيليين عثروا خلال العملية على أسلحة نارية ومخازن ذخيرة وصادروها.

من جهتها، ذكرت قناة "الإخبارية السورية" أن القوات الإسرائيلية قتلت سوريًا واعتقلت 7 آخرين.

وقالت "الإخبارية" إن شابًا قُتل برصاص دورية للاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، واعتقال 7 أشخاص خلال الاقتحام.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

بللا

فيديو منوع أب يوثّق طريقة استقبال بناته له لحظة عودته من الدوام

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

فافافا

فيديو منوع منزل يحقق انتشار واسع بسبب تصميمه

للاللىلى

تكنولوجيا خدمة الطقس في iOS 26… ميزة مخفية تثير فضول المستخدمين

محطة توليد الطاقة في جنوب إيران

عربي ودولي إيران تعلن عن إجراءات مضادة لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية

علم إيران

عربي ودولي إيران تحذر إسرائيل من رد عسكري غير مسبوق

ل

اقتصاد محلي صناعة الأردن تصدر دليلا استرشاديا ماليا للقطاع الصناعي

ل

أخبار محلية افتتاح معرض طوابع البريد العربي 2025



 
 





الأكثر مشاهدة