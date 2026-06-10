الاحتلال يعلن استهداف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان

وأوضح البيان أن الغارات شملت منصات إطلاق محمّلة وجاهزة للاستخدام، ومواقع استُخدمت لإطلاق طائرات مسيّرة انتحارية باتجاه القوات الإسرائيلية، إضافة إلى بنية تحتية أخرى وصفها بالإرهابية.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية يوم الثلاثاء عن ارتقاء 15شهيد وإصابة أكثر من 40 شخصاً، وفق مصادر لبنانية، ما يعكس تصعيداً ملحوظاً يطال مناطق سكنية، وعلى رأسها صور وضواحيها.
وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت طائرتين مسيّرتين أُطلقتا من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
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