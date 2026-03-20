الاحتلال يعلن اغتيال رئيس هيئة استخبارات وحدة "الباسيج" في طهران

وجاء في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي: "هاجم سلاح الجو في وقت سابق من هذا الأسبوع القيادة العليا لوحدة الباسيج في قلب طهران، وقضى على قائد الوحدة المدعو غلام رضا سليماني وعلى عدد من القادة الكبار الآخرين".
وأضاف: "أنه في هذه الغارة تم القضاء أيضًا على المدعو إسماعيل أحمدي، الذي شغل منصب رئيس هيئة استخبارات وحدة الباسيج".
وأشار إلى أنه، وفي "إطار منصبه، لعب أحمدي دورًا مركزيًا في دفع وتنفيذ عمليات إرهابية على يد قوات الباسيج، كما كان مسؤولًا عن فرض النظام العام ومبادئ النظام نيابة عن الحرس الثوري".
وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي: "وفي إطار الاحتجاجات الداخلية التي شهدتها إيران، ولا سيما في الفترة الأخيرة مع تصاعدها، لعب أحمدي دورًا محوريًا في قيادة عمليات القمع المركزية من خلال استخدام العنف الوحشي والاعتقالات الواسعة وتفعيل القوة ضد متظاهرين مدنيين".
وختم البيان: "القضاء عليه إلى جانب القضاء على قائد الوحدة يضاف إلى عشرات القادة الكبار من القوات المسلحة التابعة للنظام الإيراني الذين تم القضاء عليهم خلال العملية، ويعمّق أكثر فأكثر الضربة التي لحقت بمنظومات القيادة والسيطرة الأمنية التابعة للنظام".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بمقتل أحمدي.
وقوات "الباسيج" هي مجموعة تطوعية تابعة للحرس الثوري الإيراني، تتولى مهام فرض الأمن الداخلي، وهي أحد الفروع الخمسة التابعة للحرس الثوري. وتعمل على غرار جهاز الشرطة، وينصب تركيزها على الشأن الداخلي.
روسيا اليوم
أخبار متعلقة
-
روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استهداف طاقم صحفي روسي في لبنان
-
قنبلة موقوتة في المحيط الهادئ
-
"حزب الله" يعلن إسقاط محلقة إسرائيلية فوق بلدة برعشيت بالأسلحة المناسبة
-
بيانات: ناقلتا غاز ترفعان العلم الهندي تستعدان لعبور مضيق هرمز
-
الدفاع الكويتية: رصد صاروخ باليستي و25 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة
-
ترامب: بوتين لا يخشى أوروبا وأثق به أكثر من أي حليف أوروبي لواشنطن
-
الشرق الأوسط على موعد مع آلاف الجنود الأمريكيين وتصعيد جديد
-
الصحة اللبنانية: 1021شهيدا حصيلة العدوان الاسرائيلي على لبنان