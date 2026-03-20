الاحتلال يعلن اغتيال رئيس هيئة استخبارات وحدة "الباسيج" في طهران

الجمعة، 20-03-2026 05:12 م
الوكيل الإخباري-   أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اغتيال رئيس هيئة استخبارات وحدة الباسيج في العاصمة الإيرانية طهران، إسماعيل أحمدي.اضافة اعلان


وجاء في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي: "هاجم سلاح الجو في وقت سابق من هذا الأسبوع القيادة العليا لوحدة الباسيج في قلب طهران، وقضى على قائد الوحدة المدعو غلام رضا سليماني وعلى عدد من القادة الكبار الآخرين".

وأضاف: "أنه في هذه الغارة تم القضاء أيضًا على المدعو إسماعيل أحمدي، الذي شغل منصب رئيس هيئة استخبارات وحدة الباسيج".

وأشار إلى أنه، وفي "إطار منصبه، لعب أحمدي دورًا مركزيًا في دفع وتنفيذ عمليات إرهابية على يد قوات الباسيج، كما كان مسؤولًا عن فرض النظام العام ومبادئ النظام نيابة عن الحرس الثوري".

‏وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي: "وفي إطار الاحتجاجات الداخلية التي شهدتها إيران، ولا سيما في الفترة الأخيرة مع تصاعدها، لعب أحمدي دورًا محوريًا في قيادة عمليات القمع المركزية من خلال استخدام العنف الوحشي والاعتقالات الواسعة وتفعيل القوة ضد متظاهرين مدنيين".

‏وختم البيان: "القضاء عليه إلى جانب القضاء على قائد الوحدة يضاف إلى عشرات القادة الكبار من القوات المسلحة التابعة للنظام الإيراني الذين تم القضاء عليهم خلال العملية، ويعمّق أكثر فأكثر الضربة التي لحقت بمنظومات القيادة والسيطرة الأمنية التابعة للنظام".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بمقتل أحمدي.

وقوات "الباسيج" هي مجموعة تطوعية تابعة للحرس الثوري الإيراني، تتولى مهام فرض الأمن الداخلي، وهي أحد الفروع الخمسة التابعة للحرس الثوري. وتعمل على غرار جهاز الشرطة، وينصب تركيزها على الشأن الداخلي.

