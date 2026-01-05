الاحتلال يعلن القضاء على عنصرين من "حزب الله" في جنوب لبنان

وأوضح الاحتلال في بيان أن "العنصرين كانا يشاركان في محاولات إعادة ترسيخ البنية التحتية لحزب الله في تلك المنطقة"، مشددًا على أن "هذه الأنشطة تشكل انتهاكًا صارخًا لتفاهمات وقف إطلاق النار القائمة بين إسرائيل ولبنان".
وأكد الاحتلال أنه سيواصل العمل من أجل إزالة أي تهديد، وضمان حماية دولة إسرائيل.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان" قد أفادت نقلًا عن مصدرين مطلعين، يوم الجمعة، أن إسرائيل تدرس شن عملية في لبنان من أجل القضاء على "تهديد حزب الله".
ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، تمكن "حزب الله" في ظل وقف إطلاق النار، من إعادة تأهيل نفسه إلى حد ما، وزعم مسؤولون إسرائيليون أن الحكومة اللبنانية تقف عاجزة أمام الحزب.
روسيا اليوم
-
