الإثنين 2026-01-05 06:07 م

الاحتلال يعلن القضاء على عنصرين من "حزب الله" في جنوب لبنان

الاحتلال يعلن القضاء على عنصرين من "حزب الله" في جنوب لبنان
الاحتلال يعلن القضاء على عنصرين من "حزب الله" في جنوب لبنان
الإثنين، 05-01-2026 05:18 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الاحتلال أنه نفذ يوم أمس الأحد ضربة عسكرية أسفرت عن القضاء على عنصرين من "حزب الله" في منطقة الجمجمية في جنوب لبنان.اضافة اعلان


وأوضح الاحتلال في بيان أن "العنصرين كانا يشاركان في محاولات إعادة ترسيخ البنية التحتية لحزب الله في تلك المنطقة"، مشددًا على أن "هذه الأنشطة تشكل انتهاكًا صارخًا لتفاهمات وقف إطلاق النار القائمة بين إسرائيل ولبنان".

وأكد الاحتلال أنه سيواصل العمل من أجل إزالة أي تهديد، وضمان حماية دولة إسرائيل.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان" قد أفادت نقلًا عن مصدرين مطلعين، يوم الجمعة، أن إسرائيل تدرس شن عملية في لبنان من أجل القضاء على "تهديد حزب الله".

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، تمكن "حزب الله" في ظل وقف إطلاق النار، من إعادة تأهيل نفسه إلى حد ما، وزعم مسؤولون إسرائيليون أن الحكومة اللبنانية تقف عاجزة أمام الحزب.

روسيا اليوم
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي سوريا.. مصادر رسمية تكشف حقيقة استهداف الشرع

بعد دخولها إقليم دارفور .. قوات روسية تعود إلى إفريقيا الوسطى

عربي ودولي بعد دخولها إقليم دارفور .. قوات روسية تعود إلى إفريقيا الوسطى

البنك العربي يفتتح فرعه الجديد في مدينة الحسين الطبية

أخبار الشركات البنك العربي يفتتح فرعه الجديد في مدينة الحسين الطبية

الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان 4 قرى في جنوب وشرق لبنان

عربي ودولي الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان 4 قرى في جنوب وشرق لبنان

4 شهداء في غزة جراء قصف الاحتلال

فلسطين 4 شهداء في غزة جراء قصف الاحتلال

ت

أخبار محلية توفير 718 فرصة عمل في عجلون خلال 2025

ل

شؤون برلمانية "الطاقة النيابية" تدرس مشروع قانون الغاز وتعلن اجتماعاً مرتقباً لبحث ارتفاع فواتير الكهرباء

تحقيقات أميركية في "حادثة" استهدفت منزل نائب الرئيس في أوهايو

عربي ودولي تحقيقات أميركية في "حادثة" استهدفت منزل نائب الرئيس في أوهايو



 






الأكثر مشاهدة