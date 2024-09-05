 
الخميس 2024-09-05 02:34 م
 

 

الاحتلال يعلن قصف أهداف لحزب الله

جانب من القصف
جانب من القصف
الخميس، 05-09-2024 01:32 م

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدفين جويين مشبوهين أطلقا من الأراضي اللبنانية ولم تقع إصابات.

اضافة اعلان


وقال الجيش: قصفنا البنية التحتية لحزب الله في منطقة قانا في جنوب لبنان.

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اللقاء

عربي ودولي وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع منسق الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في غزة

تعبيرية

أخبار محلية إطلاق منتدى الصحة الأردني وتقارير السجل الوطني للسرطان

ارشيفية

عربي ودولي السعودية.. القبض على 7 هددوا الوحدة الوطنية وأثاروا البغضاء

شعار حركة حماس

فلسطين حماس: استمرار عملية الاحتلال بالضفة حملة إبادة

تعبيرية

منوعات كوبرا عملاقة تقتحم منزلًا بحثًا عن "سحلية" (فيديو)

رضوى الشربيني

فن ومشاهير رضوى الشربيني ترد على شائعة زواجها

تعبيرية

عربي ودولي العراق.. مقترح لعقد دورات إلزامية للمقبلين على الزواج‎

جانب من الورشة

أخبار محلية دائرة الشؤون الفلسطينية تشارك في ورشة للدول المضيفة للاجئين بقبرص



 


الأكثر مشاهدة