الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده بمعارك بلبنان

ويأتي الإعلان الإسرائيلي وسط جهود دولية مكثفة تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، إذ أعلن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين انتقاله إلى إسرائيل الأربعاء من بيروت، مشيرا إلى تحقيق "تقدّم إضافي".
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الصحة الإسرائيلية تتحدث عن تدهور خطير في الحالة النفسية للإسرائيليين
-
البرلمان العربي يدين تهديدات إسرائيل بضرب العراق
-
الصحة اللبنانية: 15 شهيدا و68 مصابا في غارات إسرائيلية
-
الجزائر تتوعد بقرار جديد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
-
حزب الله: قصفنا تجمعين لجنود العدو الإسرائيلي
-
فيتو أميركي ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة
-
إعلام عبري: مقتل 4 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى عليهم جنوب لبنان
-
3 شهداء بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان