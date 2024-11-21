 
الخميس 2024-11-21 02:55 ص
 

الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده بمعارك بلبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الخميس، 21-11-2024 01:57 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي الأربعاء، مقتل جندي في جنوب لبنان، ليترفع عدد الجنود القتلى إلى 50 منذ بدء هجوم جيش الاحتلال على لبنان برا نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.اضافة اعلان


ويأتي الإعلان الإسرائيلي وسط جهود دولية مكثفة تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، إذ أعلن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين انتقاله إلى إسرائيل الأربعاء من بيروت، مشيرا إلى تحقيق "تقدّم إضافي".
 
gnews

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