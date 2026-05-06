الاحتلال يعلن مهاجمة 25 هدفا في جنوب لبنان

09:48 ص

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مهاجمة 25 هدفًا تابعًا لحزب الله جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية. اضافة اعلان





وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن "سلاح الجو شن أمس الثلاثاء، بقيادة جنود من اللواء 226، غارات جوية على عدة مواقع يستخدمها حزب الله لأغراض عسكرية".



وأضاف: "جاءت الغارات أثناء وجود عناصر حزب الله داخل هذه المواقع، حيث كانوا يتقدمون وينفذون هجمات ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل. وأسفرت الغارات عن مقتل عدد من العناصر".



وتابع البيان أنه "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على نحو 25 هدفًا لحزب الله، شملت مستودع أسلحة، ومواقع عسكرية، وبنية تحتية أخرى تابعة للحزب".



ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه "خلال الليل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي هدفًا جويًا مشبوهًا في المنطقة التي يتواجد فيها جنود جيش الدفاع الإسرائيلي جنوب لبنان".



وتابع: "قبل قليل، أُطلقت طائرة اعتراضية باتجاه هدف جوي مشبوه آخر، لكن الاتصال به انقطع، ولم تُطلق صفارات الإنذار وفقًا للإجراءات المتبعة.



علاوة على ذلك، أطلق حزب الله، في عدة حوادث خلال الساعات القليلة الماضية، صواريخ وطائرات مسيّرة مفخخة وقذائف هاون سقطت بالقرب من الجنود، ولم تُسجل أي إصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي".









