الأربعاء 2026-05-06 11:02 ص

الاحتلال يعلن مهاجمة 25 هدفا في جنوب لبنان

الاحتلال يعلن مهاجمة 25 هدفا في جنوب لبنان
الاحتلال يعلن مهاجمة 25 هدفا في جنوب لبنان
 
الأربعاء، 06-05-2026 09:48 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مهاجمة 25 هدفًا تابعًا لحزب الله جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.اضافة اعلان


وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن "سلاح الجو شن أمس الثلاثاء، بقيادة جنود من اللواء 226، غارات جوية على عدة مواقع يستخدمها حزب الله لأغراض عسكرية".

وأضاف: "جاءت الغارات أثناء وجود عناصر حزب الله داخل هذه المواقع، حيث كانوا يتقدمون وينفذون هجمات ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل. وأسفرت الغارات عن مقتل عدد من العناصر".

وتابع البيان أنه "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على نحو 25 هدفًا لحزب الله، شملت مستودع أسلحة، ومواقع عسكرية، وبنية تحتية أخرى تابعة للحزب".

ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه "خلال الليل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي هدفًا جويًا مشبوهًا في المنطقة التي يتواجد فيها جنود جيش الدفاع الإسرائيلي جنوب لبنان".

وتابع: "قبل قليل، أُطلقت طائرة اعتراضية باتجاه هدف جوي مشبوه آخر، لكن الاتصال به انقطع، ولم تُطلق صفارات الإنذار وفقًا للإجراءات المتبعة.

علاوة على ذلك، أطلق حزب الله، في عدة حوادث خلال الساعات القليلة الماضية، صواريخ وطائرات مسيّرة مفخخة وقذائف هاون سقطت بالقرب من الجنود، ولم تُسجل أي إصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ي

أخبار محلية البترا تتجه لإنشاء منطقة للصناعات الخفيفة ضمن خطة لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار

هجوم في هرمز يصيب بحارة سفينة "سان أنطونيو" التابعة لشركة فرنسية

عربي ودولي هجوم في هرمز يصيب بحارة سفينة "سان أنطونيو" التابعة لشركة فرنسية

بالصورة... إلقاء القبض على ممثل سوريّ شهير

فن ومشاهير إلقاء القبض على ممثل سوريّ شهير - صورة

الجمارك الأردنية تصدر بلاغ لتنظيم رد الرسوم الموحدة للطرود البريدية

أخبار محلية الجمارك الأردنية تصدر بلاغ لتنظيم رد الرسوم الموحدة للطرود البريدية

يُعدّ الملح من المكونات الأساسية في حياتنا اليومية، فلا يكاد يخلو منه أي طعام. وبين فوائده ومخاطره، تبقى الكمية المستهلكة هي العامل الأهم في تحديد تأثيره على الصحة. من جهة الفوائد، يحتوي الملح على الص

طب وصحة كيف يؤثر الملح على الجسم؟

أكاديمي شرعي: الانتحار من الكبائر ولا يجوز تكفير المنتحر

خاص بالوكيل أكاديمي شرعي: الانتحار من الكبائر ولا يجوز تكفير المنتحر

أول إطلالة لزوجة الراحل هاني شاكر بعد وفاته.. وقواعد لحضور الصحافيين جنازته اليوم

فن ومشاهير أول ظهور لزوجة هاني شاكر بعد وفاته - صورة

صحة العاصمة: بطء في نظام "حكيم" بمركز صحي جبل النزهة وتوضيح بشأن أدوية الضغط

خاص بالوكيل صحة العاصمة: بطء في نظام "حكيم" بمركز صحي جبل النزهة وتوضيح بشأن أدوية الضغط



 
 






الأكثر مشاهدة

 