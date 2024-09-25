الاحتلال يغتال القائد إبراهيم قبيسي في لبنان

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الوكيل الإخباري- نعى حزب الله اللبناني، مساء الثلاثاء، القائد إبراهيم محمد قبيسي "الحاج أبو موسى" الذي قضى بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية. اضافة اعلان





وقال الحزب في بيان، "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد إبراهيم محمد قبيسي "الحاج أبو موسى" مواليد عام 1962 من بلدة زبدين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".



