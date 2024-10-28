 
الإثنين 2024-10-28 03:55 م
 

الاحتلال يفجر منازل ببلدة عيترون في جنوب لبنان - فيديو

لحظة تفجير منازل في جنوب لبنان
لحظة تفجير منازل في جنوب لبنان
الإثنين، 28-10-2024 03:04 م
الوكيل الإخباري-  تداولت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين فيديو لتفجير الجيش الإسرائيلي منازل في قرية عيترون في جنوب لبنان.اضافة اعلان


وأقدم الجيش الإسرائيلي أيضا صباح اليوم، على تفجير مبان في يارين ومروحين والضهيرة وأم التوت.

وقبل حوالي 3 أيام، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جنودا إسرائيليين أثناء تفجيرهم مسجد الرسول الأكرم في بلدة الظهيرة بالجنوب. ويظهر الفيديو الجنود وهم يغنون ويضحكون في لحظات التفجير.

وليست المرة الأولى التي يعمد فيها الجيش الإسرائيلي إلى تفجير مساجد وأحياء سكنية في الجنوب، فقد سبق أن نشرت منصات إسرائيلية مقاطع فيديو تظهر تفخيخ وتفجير مبان، مثل تفجير مسجد بلدة يارون في قضاء بنت جبيل ومسجد بلدة الضهيرة.
 
gnews

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