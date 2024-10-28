الاحتلال يفجر منازل ببلدة عيترون في جنوب لبنان - فيديو

وأقدم الجيش الإسرائيلي أيضا صباح اليوم، على تفجير مبان في يارين ومروحين والضهيرة وأم التوت.
وقبل حوالي 3 أيام، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جنودا إسرائيليين أثناء تفجيرهم مسجد الرسول الأكرم في بلدة الظهيرة بالجنوب. ويظهر الفيديو الجنود وهم يغنون ويضحكون في لحظات التفجير.
وليست المرة الأولى التي يعمد فيها الجيش الإسرائيلي إلى تفجير مساجد وأحياء سكنية في الجنوب، فقد سبق أن نشرت منصات إسرائيلية مقاطع فيديو تظهر تفخيخ وتفجير مبان، مثل تفجير مسجد بلدة يارون في قضاء بنت جبيل ومسجد بلدة الضهيرة.
🎥- جنود الاحتلال يبثون مقطعًا لتفجير مسجد الرسول الأكرم في بلدة الظهيرة جنوب #لبنان، وسط الضحكات والغناء pic.twitter.com/OIli1AoPDw— عربي بوست (@arabic_post) October 25, 2024
الاحتلال الإسرائيلي يفجر مسجد بلدة يارون جنوب لبنان pic.twitter.com/I5Q3fYbiLj— قتيبة ياسين (@k7ybnd99) October 6, 2024
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