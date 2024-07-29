الاحتلال يقصف جنوبي لبنان

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الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن سلاح الجو قصف منتصف ليلة الاحد / الاثنين ، أهدافا في بلدة عيترون في جنوب لبنان.



وافادت مصادر لبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مركبا جنوبي لبنان.