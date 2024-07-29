 
الإثنين 2024-07-29 10:29 ص
 
 

الاحتلال يقصف جنوبي لبنان

الصورة ارشيفية
الصورة ارشيفية
الإثنين، 29-07-2024 07:16 ص

 

 الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن سلاح الجو قصف منتصف ليلة الاحد / الاثنين ، أهدافا في بلدة عيترون في جنوب لبنان.

وافادت مصادر لبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مركبا جنوبي لبنان.
كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

أطفال غزة

فلسطين انتشار واسع للأمراض الجلدية بقطاع غزة خاصة بين الأطفال

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

أردوغان

منوعات فيديو أثار الجدل.. أردوغان يصفع طفلا 'لم يقبل يده'

جرافات الاحتلال

فلسطين جيش الاحتلال يهدم منزلا فلسطينيا بقرية الديوك بأريحا





 


 



الأكثر مشاهدة