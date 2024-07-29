الاحتلال يقصف جنوبي لبنان

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697765 الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن سلاح الجو قصف منتصف ليلة الاحد / الاثنين ، أهدافا في بلدة عيترون في جنوب لبنان.وافادت مصادر لبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مركبا جنوبي لبنان. اقرأ أيضاً شهيد وأربعة جرحى في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان وسائل اعلام : الخطوط الجوية التركية تعلن رسميا إلغاء رحلاتها إلى لبنان واشنطن: إعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير وزير إسرائيلي يهدد أردوغان بمصير صدام حسين الخارجية التركية: نهاية نتنياهو ستكون على غرار هتلر لقاء قريب بين الأسد وأردوغان.. والمفاجأة بالمكان موجة حر قاسية ستجتاح بلد عربي والحرارة ستسجل رقما قياسياً الكابنيت يفوض نتنياهو وغالانت باتخاذ قرار الرد على حزب الله