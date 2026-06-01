الاحتلال ينذر بإخلاء 9 بلدات وقرى جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنذارا عاجلا إلى سكان تسع بلدات وقرى في جنوب لبنان، مطالباً إياهم بإخلائها، تمهيدا لقصف مواقع فيها.





وشمل الإنذار بلدات وقرى: العاقبية، والزرارية، والمروانية، وصنيبر، والنجارية، والعدوسية في قضاء صيدا، ومليخ، وكفرحونة، إضافة إلى خربة بصل.









