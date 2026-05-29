الاحتلال ينذر سكان بلدات جنوب لبنان بإخلاء منازلهم والتوجه شمال نهر الزهراني

الوكيل الإخباري- وجّه الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر منصة إكس، الجمعة، إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدات أنصارية والخرايب وشبريحا والصرفند وعدلون والبيسارية في جنوب لبنان، دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.

