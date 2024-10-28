الاحتلال ينذر سكان صور اللبنانية بـ"إخلاء فوري"

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن اتحاد بلديات صور تلقى اتصالا تهديديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إخلاء بعض الشوارع والأماكن في مدينة صور، وعليه أوعز إلى من تبقى في المدينة عبر مكبرات للصوت بضرورة إخلاء هذه المناطق ما خلق حالة من الهلع والذعر.
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال في منشور على منصة "إكس": "بيان عاجل لسكان منطقة صور في لبنان، وتحديدا إلى المتواجدين في المباني بين الشوارع: دكتور علي الخليل، حيرام، محمد الزيات، نبيه بري، عليكم الابتعاد فورا إلى خارج المنطقة المحددة والتوجه إلى شمال نهر الأولي".
وفا
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