الاحتلال ينشر صوراً لاجتياز دباباته للجدار الحدودي مع لبنان

01:58 م

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الوكيل الإخباري- انتشرت صورٌ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن اختراق قوات إسرائيلية الجدار الحدودي، عبر بوابة العديسة، على الحدود اللبنانية، وأظهرت الصور دبابات تعبر طريقاً فرعياً وقوة مشاة على جانبي الطريق. اضافة اعلان





وأفاد مراسلون ميدانيون في لبنان أن هذه الخطوة بمثابة استعراض، ولا تُعدّ نجاحاً في التوغل البري، وأشاروا إلى أن جيش الاحتلال لم يتمكّن من أي اختراق في منطقة عيترون ويارون.



وكان “حزب الله” تصدّى، في الساعات القليلة الماضية، لمحاولة تسلّل قوات الاحتلال في محلة العديسة وأجبرها على التراجع.



وتالياً، أوضحت صحيفة لبنانية مقربة من “حزب الله”، نقلاً عن “مصادر ميدانية”، أنّ الصور المنتشرة التي تظهر جنود العدو عند طريق العديسة بمحاذاة الشريط الشائك التقطت قبل نحو ثلاثة أيام، عندما دخلت قوة معادية وزرعت أجهزة تجسس قبل أن تغادر، وعندما حاولت الدخول مجدداً، فجر اليوم، وقعت بكمين للمقاومة، وسقط أفرادها بين قتيل وجريح.