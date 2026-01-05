الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان 4 قرى في جنوب وشرق لبنان

وقال المتحدث باسم الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان له: "
إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدا في القريتين التاليتين:
أنان (عنان).
المنارة (الحمارة).
سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحماس الارهابية في تلك المنطقتين.
نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطتين المرفقتين والمباني المجاورة لهما: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني تستخدمها حماس الارهابية ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر.
البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".
وأضاف أدرعي في بيان آخر: "
إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في القريتين التاليتين:
كفر حتا (جنوب لبنان)
عين التينة (في منطقة البقاع الغربي شرق لبنان).
سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته في المنطقتين.
نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطتين المرفقتين والمباني المجاورة لهما: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر.
البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".
روسيا اليوم
-
